Пока не ясно, была ли это разведка боем, или начало большого наступления.

Силы обороны Украины продвинулись на одном из направлений в Запорожской области. Пока речь идет об ограниченном тактическом успехе, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области", – сообщает ISW.

Геолоцировав ряд видеозаписей, опубликованных 4 июня, аналитики пришли к выводу, что украинские механизированные силы ограничено продвинулись к северо-востоку от Ривнополя. ISW ссылается на сообщения ряда российских "военных блогеров", которые сообщили об освобождении Новодаровки (14 км к юго-западу от Большой Новоселки) и Нескучного (2 км к юго-западу от Большой Новоселки). Также есть мнения, что российские войска потеряли свои позиции в Левадном, что к юго-западу от Новодаровки.

Видео дня

"Некоторые российские блогеры утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе от 500 метров до трех километров. На момент написания этой статьи нет визуальных доказательств этих сообщений", – отмечают в ISW.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские оккупанты 29 раз пытались атаковать позиции украинских защитников. В частности агрессор пытался продвинуться в районе Купянска, Бахмута, Белогоровки и Марьинки.

В соседней с Украиной Белгородской области РФ продолжаются рейды повстанцев, выступающих за свержение путинского режима. Как отмечают независимые аналитики, Кремля до сих пор не придумал, как ему нужно реагировать на происходящее. Сейчас российские власти действуют нескоординированно и хаотично.

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