За сутки бойцы ВСУ отбили около 30 вражеских атак.

За сутки российские захватчики 29 раз пытались атаковать оборонительные позиции Украины. Под ударами были ряд направлений в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, на Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. На Лиманском направлении россияне пытались наступать в районе Белогоровки.

В районе Бахмута усилия агрессора были сосредоточены на попытках продвинуться в направлении населенного пункта Ивановское. Южнее враг атаковал руины бывшего города Марьинка.

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На других направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Война в Украине – последние новости

Вечером в воскресенье оккупанты ударили ракетами С-300 по городу Чугуев в Харьковской области. Местные жители насчитали как минимум пять отдельных взрывов.

Этот обстрел мог стать эмоциональной реакцией Кремля на продолжающиеся рейды повстанцев в Белгородской области. Как отмечают независимые аналитики, российские власти до сих пор не придумали, как им следует реагировать на эти события. Поэтому их реакция хаотичная и противоречивая.

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