Утверждается, что глава Генштаба РФ Герасимов оказался на передовой, где наступали ВСУ.

Утром в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", задействовав сразу 8 батальонов . Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Как заявил спикер российского Минобороны Игорь Конашенков, украинское командование ввело в бой стратегические резервы, задействовав две бригады – шесть механизированных и два танковых батальона.

"Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", – утверждает Конашенков.

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В Минобороны РФ заявили о якобы сотнях убитых украинцев и десятках уничтоженных танков, БМП и боевых бронемашин. При этом утверждается, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в этот момент якобы находился на одном из "передовых пунктов управления" данного направления фронта.

Отметим, что украинский Генштаб не сообщал о наступлении украинских сил на этом участке фронта.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным Генштаба ВСУ, в течение последних суток российские войска предприняли 29 атак на нескольких участках фронта. В частности захватчики пытались наступать на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В утренней сводке американского Института изучения войны утверждается, что ВСУ имели ограниченное продвижения в Запорожской области. По данным аналитиков, украинские силы освободили ряд населенных пунктов к югу от Великой Новоселовки.

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