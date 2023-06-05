В свою очередь, россияне продолжали совершать военные преступления, атакуя жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Украинская военная авиация за сутки, 4 июня, нанесла 15 ударов по позициям российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 июня.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили три пункта управления россиян, две их позиции с вооружением и военной техникой, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

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Также нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных беспилотников.

В то же время, Россия за прошедшие сутки ночью запустила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские дроны-камикадзе "Shahed".

"Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате совершенных россиянами военных преступлений пострадало мирное население, были повреждены частные жилые дома, учебные заведения, а также другая гражданская и административная инфраструктура.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе рассказали, что в ночь на 4 июня российские войска выпустили по Украине восемь ударных дронов Shahed-136/131, шесть из них сбили. Перед этим сообщалось о запуске всего пяти беспилотников и уничтожении трех.

Также известно, что за минувшие сутки, 4 мая, российские захватчики 29 раз пытались атаковать оборонительные позиции Украины. Основные удары пришлись на ряд направлений в Луганской и Донецкой областях.

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