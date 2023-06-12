За сутки, в частности, уничтожено немало вражеской бронетехники.

За минувшие сутки в Украине уничтожено 540 российских захватчиков.

Теперь общие потери РФ в Украине ориентировочно составляют примерно 216 тысяч 180 человек, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook, опубликованном в понедельник, 12 июня.

Кроме того, ликвидировано еще 5 танков противника, столько же боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем.

Еще уничтожены 7 вражеских дронов оперативно-тактического уровня, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

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По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром 12 июня, россияне на Донбассе пытались наступать, но потерпели поражения. По данным Генштаба, за прошедшие сутки на востоке нашего государства было 25 боев.

Также сообщалось, что противники обороняются на двух направлениях - Запорожском и Херсонском.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине на 11 июня составили примерно 215 тыс. 640 человек. Кроме того, в течение суток было ликвидировано 24 вражеских боевых бронированных машин.

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