ВСУ также уничтожили вражеский вертолет.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 12 июня, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы Сил обороны также уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

При этом защитники из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении ликвидировали почти четыре роты россиян. Кроме того, было уничтожено 25 единиц вражеской военной техники.

В течение недели во время наступления в Донецком и Таврическом операционных районах Силы обороны Украины продвинулись на 6,5 км, взяли под контроль 90 квадратных км территории и освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

Боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко отметил, что в ближайшие дни ни у кого не останется сомнений, что контрнаступление ВСУ началось, все все увидят.

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