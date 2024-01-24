Противники за сутки потеряли также много техники, в том числе более 10 танков.

Потери России в Украине по состоянию на среду, 24 января, ощутимо возросли и пересекли отметку в 378 тысяч противников.

За прошедшие сутки уничтожены еще 840 захватчиков и много техники РФ, поделился генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. В Генштабе добавили, что, в том числе ликвидированы 13 вражеских танков и 31 боевая бронированная машина.

Кроме того, "минусованы" семь единиц спецтехники противников, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 22 крылатые ракеты, 37 дронов оперативно-тактического уровня, два средства противовоздушной обороны, одна реактивная система залпового огня и 61 артиллерийская система.

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Утром 24 января Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки между нашими воинами и россиянами на фронте произошло 56 боевых столкновений. По сведениям Генштаба, "горячо" было, в частности, на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлениях. Украинские воины дали отпор противникам, которые пытались прорваться вперед.

Россия на нашей территории уже понесла колоссальные потери. Общие потери РФ на 23 января 2024 года составляли примерно 377 820 оккупантов. По мнению экс-заместителя главы штаба Военно-морских сил ВСУ - капитана 1 ранга запаса Андрея Рыженко, в таком темпе страна-агрессор против украинцев не сможет воевать более двух лет.

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