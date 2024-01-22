В частности, подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления радиолокационной станции россиян.

Авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск нанесли удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции россиян.

Тем временем россияне нанесли два ракетных и 41 авиационный удар, совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 376 тыс. 860 человек личного состава, в том числе 830 за минувшие сутки.

Также Россия потеряла не менее: танков - 6192, боевых бронированных машин - 11489, артиллерийских систем - 8896, реактивных систем залпового огня - 968; средств противовоздушной обороны - 657.

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