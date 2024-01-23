Уничтожено, в частности, еще почти 60 боевых бронированных машин противника.

Потери России в Украине на сегодня, - на вторник, 23 января, пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 377 тысяч противников.

За сутки украинские воины "минусовали" 960 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его данным, уничтожены также, в частности, 59 вражеских боевых бронированных машин, 22 танка, две реактивных системы залпового огня, одна крылатая ракета, 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 12 единиц спецтехники.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки между нашими воинами и оккупантами произошло 68 боевых столкновений. В частности, бои были на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Защитники Украины дают противнику достойный отпор. Россия на нашей земле понесла огромные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 22 января 2024 года составляли примерно 376 тыс. 860 оккупантов.

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