Россия имеет критическую зависимость от снарядов из КНДР, подчеркнул украинский офицер.

Бывший заместитель руководителя штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко, считает, что российские оккупанты смогут только несколько лет продолжать против украинцев такую войну, какая продолжается сейчас.

РФ уже имеет проблемы - страна-агрессор критически зависима от снарядов для артиллерии, поступающих из Северной Кореи (КНДР), и "это серьезный показатель", поделился мнением эксперт в эфире канала "Эспрессо". По словам собеседника, также важным показателем является то, что даже несмотря на перевод российской промышленности на военные рельсы, противнику не удается покрыть потери вооружения.

"Фонд национального благосостояния РФ уже наполовину выпотрошен. Средств нет, чтобы покрывать все невзгоды, связанные с санкциями и падением цены на нефть. И это все происходит на фоне того, что американцы постепенно наращивают давление, чтобы санкции выполнялись. Кстати, сегодня россияне не использовали "Калибры", и это тоже интересный факт. Это является индикатором того, что россияне имеют проблемы с изготовлением ракет", - сказал офицер. По мнению капитана 1 ранга ВМС ВСУ, именно "поэтому Россия неспособна более двух лет вести такую войну".

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Продолжается война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Напомним, в январе текущего года премьер Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время необъявленного визита в Киев говорил, что война в нашем государстве против россиян может быть долгой, но мы одержим победу.

Ранее бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов поделился мнением, что украинские воины способны осуществить прорыв и освободить большую часть захваченных РФ территорий. По его словам, война против России может закончиться уже в конце этого года.

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