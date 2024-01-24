Отмечается, что за сутки произошло более 50 боевых столкновений.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. При этом враг не перестает атаковать позиции Сил обороны Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено три атаки противника неподалеку Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак. На Запорожском направлении нашими защитниками отражено четыре атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

Война в Украине - РФ пытается выйти из оппозционной войны

Аналитики Института изучения войны отметили, что российским войскам не удается компенсировать удары украинских беспилотников и удары по тылам, чтобы выйти из позиционной войны. В то же время оккупантам даже не удается достичь передовых оборонительных рубежей Украины.

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