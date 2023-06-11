Поражены вражеские зенитно-ракетные комплексы, артиллерийское подразделение, беспилотники и "важные объекты" противника.

За прошедшие сутки украинские военные нанесли около двух десятков ударов по районах сосредоточения российских оккупантов и их техники. Также поражены вражеские зенитно-ракетные комплексы и "важные объекты".

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, украинские защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

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В то же время, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта противника.

Ситуация на фронте - последняя информация

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают бросать большинство своего личного состава и техники на попытки полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Там продолжаются тяжелые бои.

За прошедшие сутки на этом участке фронта состоялось 35 боевых столкновений.

В частности, россияне продолжают атаковать Марьинку, однако украинские военные отражают все вражеские попытки штурмов. Кроме того, за прошедшие сутки отражены наступательные действия противника и на других направлениях.

По данным ISW, украинская армия добилась тактических успехов в Запорожской области, в частности, во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова.

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