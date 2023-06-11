Пока ВСУ наступают на юге, россияне пытаются захватить Донбасс.

Пока в Запорожье наступают ВСУ, на востоке россияне не прекращают попыток захватить полностью Донецкую и Луганскую области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 35 вражеских атак, сообщает украинский Генштаб в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно наступали в районе Белогоровки, а под Бахмутом целью вражеских атак была Белая Гора – тоже без успеха.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки, которые были сосредоточены на самом городе Марьинка. На других направлениях фронта, включая Авдеевское, в течение суток наступательных действий врага не отмечено.

При этом ситуацию на Запорожском направлении Генштаб по-прежнему не комментирует, ограничиваясь короткими общими формулировками.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется", – говорится в утренней сводке.

Ситуация на фронте – последние новости

Американский Институт изучения войны подтвердил локальное продвижение украинской армии в рамках контрнаступательных операций на юге – в районе Орехова. Не смотря на появление четких свидетельству украинского продвижения, россияне продолжают утверждать, что успешно отбивают все атаки.

Одновременно весьма успешно развивается контрнаступление ВСУ и в районе Бахмута. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады, на этом направлении украинские силы сейчас закрепляются на отбитых у оккупантов позициях.

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