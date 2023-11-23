Отныне из процедуры передачи оружия или техники в ВСУ изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград - издание приказа о допуске к эксплуатации.

В ближайшее время будет существенно ускорена процедура поставки новых образцов оружия украинскому войску. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что благодаря решению правительства процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может меняться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов. При этом ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.

В ведомстве уточнили, что отныне из этой процедуры изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — выдача приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.

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"Обновленный fast track поставки оружия предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будут происходить непосредственно на поле боя. В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется (как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач)", - отметили в оборонном ведомстве.

Там также рассказали, что еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или же двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач.

"Отныне госзаказчик может закупать такие БПлА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки", - говорится в сообщении.

Оружие для ВСУ - последние новости

Самолеты очень серьезно изменят ход войны. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не были, собственно, такие, чьи тактико-технические характеристики будут значительно слабее российских", - отметил Игнат.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что США не предоставили Украине оружия, которое бы принесло победу.

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