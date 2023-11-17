По словам Уэсли Кларка, Украина и западные партнеры находятся в состоянии интенсивных технологических соревнований со своими противниками, влияющими на все армии мира.

Поле боя в Украине является чрезвычайно динамичным, и в любой момент может произойти резкое изменение ситуации, которое может стать как положительным, так и отрицательным для Украины. Об этом в интервью Радио Свобода сказал бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

Отмечая отсутствие политической воли, логистической поддержки или технологического прорыва, Кларк считает, что задачей Украины и ее партнеров является смена обстановки в пользу Киева, а не наоборот. Он отметил, что Украина и западные партнеры находятся в состоянии интенсивных технологических соревнований со своими противниками, влияющими на все армии мира.

"Осуществив политику "не дать Украине проиграть и не дать России выиграть", американская администрация не обеспечила Украине нужного оружия, что могло бы привести к победе еще в этом году. В будущем победа Украины в войне против России зависит не только от поставки уже обещанного оружия, но и от появления нового высокотехнологичного оружия на поле боя, которое могут предоставлять союзники или которое Украина сможет производить самостоятельно", - говорит американский генерал.

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По его словам, в этом контексте возникает необходимость технологий, которые позволят спрятать войска от разведки противника, а также уничтожать его разведывательные возможности. В частности, рассматриваются технологии, которые могут блокировать тепловые и другие спектральные излучения, а также новые виды оружия, такие как средства направленной энергии. Такое оружие может быть очень эффективным против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов.

Кларк также говорит, что в Украине нужно будет наладить производство такого оружия, использующего лазерные лучи, микроволны и другие технологии, которые помогут "очистить небо" от разведывательных дронов. Военный отмечает, что Украина должна стремиться к будущему успеху на поле боя, используя собственные научные исследования, высокие технологии и электрооптические технологии.

"Пехота, танки, переправы – все это хорошо, но мы продвигаемся в сторону направленной энергии быстрее, чем вы можете себе представить. Вы участвуете в технологических гонках с Россией, и если вы их не выиграете, мы не сможем предоставить вам достаточно амуниции и танков, чтобы не дать России одержать победу", – предупреждает бывший командующий силами НАТО.

Помощь США Украине - последние новости

1 октября в США стартовал новый финансовый год, но Конгресс не принял вовремя бюджет. Некоторые республиканцы требуют, чтобы власти страны сократили помощь Украине. В результате был утвержден временный бюджет без помощи Украине.

17 ноября президент США Джо Байден поставил подпись под временным бюджетом США. В документе не предусмотрено выделение средств на поддержку Украины.

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