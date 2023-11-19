Он отмечает, что самолеты F-16 помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что самолеты очень серьезно изменят ход войны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что самолеты не изменят ход войны.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не были, собственно, такие, чьи тактико-технические характеристики будут значительно слабее российских", - отметил Игнат.

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Он добавил, что Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе. "И ряд других факторов, которые имеет многоцелевой самолет. То есть F-16. Определенные модификации. Который может наносить удары по наземным целям, по надводным целям и по воздушным целям. Плюс, защитить государство внутри от ракет и дронов", - сказал представитель.

Так, по его мнению, такие авиационные комплексы, которыми являются многоцелевые самолеты, смогут существенно повлиять на ход войны.

"Посмотрите, сколько управляемых авиабомб запускает противник. И с помощью именно авиационных комплексов, таких как F-16, мы сможем прекратить то, что делает Россия. А именно - отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска", - подчеркнул Игнат.

Что предшествовало

Ранее Певкур заявил, что украинской армии сейчас нужно любое вооружение, однако нужно понимать, что одни самолеты не изменят ход войны.

В то же время он отметил, что оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб ВСУ.

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