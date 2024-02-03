По предварительной информации, поражен командный пункт врага.

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ 31 января по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Соответствующие фото опубликовала команда DeepState.

"По заявлениям врага, их ПВО отработала успешно, но есть нюанс. По предварительной информации, поражен командный пункт врага", - комментируют в DeepState.

Отмечается, что потери оккупантов в личном составе будут известны "с течением времени и с первыми некрологами в социальных сетях врага".

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Как пишет ТГ-канал "Крымский ветер", на фото - именно то место, где горела техника оккупантов, фото которой публиковалось.

Удар по аэродрому Бельбек-что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января во временно оккупированном Крыму произошла серия взрывов, в том числе в районе военного аэродрома Бельбек. Минобороны РФ заявило о сбитии 20" украинских " ракет. В Военно-морских силах сказали, что есть успешные результаты удара, однако детали не раскрыли.

Впоследствии в сети сообщили, что во время удара по военному аэродрому Бельбек ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командира авиационной эскадрильи генерал-лейтенанта Александра Татаренко. Сообщается также, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что вследствие удара уничтожены по меньшей мере 3 самолета оккупантов.

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