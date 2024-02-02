Ликвидирован командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Во время удара по военному аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севыастополе ликвидирован российский генерал, сообщает тг-канал "Крымский ветер" со ссылкой на российские паблики.

Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

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Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Атака на аэродром "Бельбек" - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января в районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Минобороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет.

В Военно-морских силах сказали, что есть успешные результы удара, однако детали не раскрыли. По данным российских СМИ, удар пришелся по пункту связи военной части 80159.

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