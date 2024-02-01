Уничтожен пункт связи захватчиков.

В результате взрыва на территории военного аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе снесло заборы в СНТ неподалеку.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, 1 января около 16:15 оккупантов предупредили об атаке с моря, включив сигналы об авиационной и ракетной опасности. Уже в 17:43 местная жительница сообщила в "112", что слышала взрыв в районе воинской части № 80159.

После атаки захватчики установили, что ракета неустановленного типа попала в КУНГ - металлический прицеп, в котором оборудовали пункт связи. Информация о погибших и пострадавших не распространяется.

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В части заявили об уничтожении кузова, других потерь якобы нет. При этом издание отмечает, что взрывная волна выбила стёкла и снесла заборы в садовом некоммерческом товариществе неподалеку.

Удар по аэродрому Бельбек: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера Россия заявила об атаке на оккупированный полуостров, сообщалось о громких взрывах в районе аэродрома "Бельбек".

В Военно-Морских силах сказали, что есть успешные результы удара, однако детали не раскрыли. По данным российских СМИ, удар пришелся по пункту связи военной части 80159,

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