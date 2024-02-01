Он также сообщил, что россияне продолжают присутствовать в воздушном пространстве над Черным морем, в основном проводят разведку.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал об успешных результатах вчерашней атаки украинской авиации на крымский Бельбек, где располагался военный аэродром оккупантов, но пока без деталей.

"Могу сообщить только, что скорее всего, недоработала. Но будем ждать официальных сообщений. Видели эти замечательные кадры из Бельбека, куда, как отметил глава Воздушных сил ВСУ, украинские авиаторы должны вернуться", - сказал военный в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, может ли он сказать, по каким объектам работало российское ПВО в Бельбеке

Плетенчук через секунду добавил, что "и мы, обязательно должны вернуться в Крым – крымские моряки". По его информации, сейчас россияне продолжают присутствовать в воздушном пространстве над Черным морем, в основном проводят разведку.

Видео дня

"К сожалению, присутствие их там есть сегодня. В основном ведут разведку. Находятся разные единицы, периодически меняются. Но по большей части, из той информации, что я видел последнюю, проводили именно мероприятия по разведке воздушного пространства", - сказал Плетенчук.

Атака на аэродром Бельбек

Как сообщал УНИАН, вчера в районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Сначала об этом стало известно из соцсетей. Затем Минобороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет. 17 из них, будто бы, уничтожили над акваторией Черного моря. Еще три - над территорией Крыма.

Кроме того, российское министерство сообщило, что обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе н. п. Любимовка Республики Крым, где расположен аэродром "Бельбек". По их утверждению, российская авиация повреждений не получила.

Также вчера в сетях сообщалось, что в Щелкино был слышен взрыв в районе Казантипа, также звуки "бавовны" звучали в Евпатории и Саках. На северной стороне Севастополя что-то очень горит, писали местные телеграм-каналы.

По данным местного партизанского движения АТЕШ, также неспокойно в Джанкое.

Вас также могут заинтересовать новости: