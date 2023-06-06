Форсирование Днепра вряд ли планировалось как ключевой этап контрнаступления, поэтому влияние подрыва дамбы на военные операции Украины будет ограниченным.

Подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции и подтопление десятков населенных пунктов вследствие этого вряд ли окажет значительное влияние на ситуацию на поле боя, считает аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков.

Подтопление населенных пунктов поставит крест даже на отдаленной возможности украинского наступления через Днепр на оккупированные южные регионы. В то же время Белесков подчеркивает, что форсирование реки вряд ли было в планах.

"Я не думаю, что военное влияние будет большим, учитывая то, что форсирование Днепра вряд ли планировалось как главный удар, а скорее как что-то в дополнение к контрнаступлению. И Украина, и Россия теперь могут освободить часть сил, поэтому вопрос лишь в том, кто может быстрее перебросить их куда-то", – сказал он в комментарии Bloomberg.

Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС на фоне контрнаступления украинских сил

Этой ночью российские оккупанты взорвали заблаговременно заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего была создана угроза подтопления около 80 населенных пунктов. Свыше 40 тысяч человек, преимущественно – на оккупированной территории Херсонщины, нуждаются в эвакуации. Масштабы техногенной катастрофы, спровоцированной россиянами, сравнивают с тактическим ядерным ударом.

Украинские военные отмечают, что преступление россиян напрямую связано с ожидаемым контрнаступлением. Силы обороны юга подчеркивают, что эта атака - способ давления.

"Не имея сил больше ждать откуда же пойдет то контрнаступление, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию", – отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр акцентировала, что подрыв был осуществлен оккупантами с целью "приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркивал, что действия врага не повредят наступлению Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: