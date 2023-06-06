Военное командование предусматривало и учитывало такие враждебные действия, отметил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Военное командование Украины предусматривало возможные действия российских оккупантов насчет подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, делало соответствующие расчеты, поэтому такие действия врага не повредят наступлению Сил обороны Украины.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает "Укринформ". "Что касается Каховской ГЭС, военное командование заблаговременно предусматривало враждебные действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию насчет ущерба, который может наступить вследствие разлива воды", - заявил он.

По словам Наева, сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах.

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"Насчет препятствования нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", - сообщил Наев.

Подрыв Каховской ГЭС - что сегодня надо знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью в 02:50 российские оккупанты совершили подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных и безопасностных мер, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности.

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