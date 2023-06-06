Захватчики только теперь понимают, какой ужас натворили и сами эвакуируются.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС с целью давления на силы обороны и Украину в целом.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Россияне взорвали часть конструкции (ГЭС) и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом. Не имея сил больше ждать откуда же пойдет то контрнаступление, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию", - отметила Гуменюк.

В то же время, по ее словам, осознав, что натворили, захватчики сами эвакуируются.

"Потому что в первую очередь страдает левый берег р. Днепр, поскольку он географически ниже и, соответственно, первая часть воды – основное затопление - придется именно туда", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что в Херсонской областной госадминистрации развернут техногенный штаб, предоставляются рекомендации населению и для этого есть необходимые каналы коммуникации, власти организуют эвакуацию. Местные также могут обращаться к военным, полиции - они также предоставят всю необходимую информацию.

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС - действия Украины

Как сообщал УНИАН, оккупанты ночью взорвали Каховскую ГЭС, сейчас в Херсонской области начата эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления. В Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды.

Согласно сообщению полиции, в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Л'во, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

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