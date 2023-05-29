Там будет действовать международный контрольный контингент.

Главной темой послевоенного устройства Украины должно стать введение демилитаризованной зоны в 100-120 км вглубь России. Это касается территорий Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей страны-агрессора.

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это необходимо, чтобы избежать повторения нападения в будущем.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал Подоляк.

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По его мнению, предположительно, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.

Демилитаризация приграничных регионов

Военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ выйдут к границам Украины и проведут демилитаризацию российских территорий, а будет использоваться для этого отечественный аналог HIMARS.

Как ранее сообщал УНИАН, военная операция Легиона "Свобода России" и "российского добровольческого корпуса", начатая в Грайворонском районе Белгородской области, является первым этапом по демилитаризации приграничных областей РФ.

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