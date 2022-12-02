Для НАТО исключительная ситуация, когда угроза, ради которой и создавался и существует этот блок, уменьшается усилиями ВСУ, считает Вячеслав Целуйко.

Военный аналитик Вячеслав Целуйко считает, что НАТО может ликвидировать угрозу со стороны России, предоставив Украине достаточно современного оружия.

"Мне кажется, что для стран НАТО появился уникальный шанс не решать проблему угрозы со стороны Российской Федерации. Нужно лишь дать достаточное количество средств, чтобы Вооруженные силы Украины могли уничтожить российскую армию", - сказал Целуйко для "Эспрессо".

По мнению эксперта, НАТО может демилитаризовать Россию руками Вооруженных сил Украины.

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"Для НАТО исключительная ситуация, когда угроза, ради которой и создавался и существует этот блок, уменьшается усилиями ВСУ. Если Вооруженным силам Украины предоставить достаточно современного вооружения, то проблема угрозы со стороны России будет решена окончательно. То есть Россия будет демилитаризована и денацифицирована. Если не навсегда, то на очень долгое время", - добавил аналитик.

Украина и НАТО: что известно

Как писал УНИАН, 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в ближайшее время и добавил, что в Альянсе "придерживаются того же мнения по поводу членства Украины".

Также ранее в НАТО заявляли, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

Алексей Арестович недавно рассказал о планах НАТО касательно Украины.