Ему разрешили оставить колбасу себе.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады рассказали детали взятия в плен военнослужащего из Северной Кореи.

Рассказ защитников Украины опубликован в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Захватить иностранного солдата удалось после отступления российских войск, которые штурмовали украинские позиции с утра до вечера.

Оператор БПЛА сообщил побратимам, что в одном из окопов есть движение. Они сначала подумали, что это украинский боец, поскольку у него на голове был зеленый шарф-труба, но впоследствии поняли, что это солдат КНДР:

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"У него на броне были граната и нож. Я ему показывал, чтобы он это все сбросил. И еще было что-то красное в подсумках. Мы думали, может, зажигалка самодельная. Он достает, а это колбаса. Он показывает, что это еда, и он не сбросит. Ну, мы оставили ему".

Военнослужащий оккупационной армии имел ранения в челюсть и руку, но кто-то оказал ему помощь. Пленного доставили на точку эвакуации и в последний момент он разогнался и со всей силы ударился головой в бетонный столб у дороги. Один из защитников считает, что он хотел или навредить себе, чтобы не сдаваться в плен, или обмануть украинских бойцов:

"Потом наши побратимы передавали, что его приняли хорошо. Оказали помощь, дали поесть. Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-то любовные".

Войска КНДР на войне

Как известно, в конце декабря стало известно о взятии в плен нескольких солдат Северной Кореи. Из-за полученных на поле боя ранений они не выжили.

Уже впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ удалось взять в плен двух солдат КНДР. Один из них заявил, что хочет остаться в Украине.

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