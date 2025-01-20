Риск с высокими ставками: WSJ раскрыл детали миссии захвата в плен первого солдата КНДР

Украинские спецназовцы долго и тщательно готовились для того, чтобы получить живое доказательство участия сил КНДР в преступной войне против Украины.

Украина стремилась продемонстрировать, что северокорейские войска воюют против нее с российскими солдатами. Чтобы доказать это, понадобилась миссия с высокими ставками. В результате этой операции украинцы получили убедительное доказательство - захватили в плен первого солдата КНДР.

The Wall Street Journal раскрыл детали украинской миссии. В тот день украинские спецназовцы наткнулись на раненого северокорейского солдата, который лежал в лесу на территории Курской области России. Заметив их, молодой военный начал угрожать гранатой, держа ее в руке.

Командир украинской группы, капитан с позывным Грин, попытался успокоить его, обратившись несколькими фразами на корейском, которые выучил для таких случаев.

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"Брат, все в порядке", - сказал Грин, а потом добавил на русском: "Все нормально. Я помогаю".

Смерть, а не плен

Украинские военные стремились взять солдата в плен. До этого момента ни один из тысяч северокорейцев, воевавших на стороне России, не был захвачен живым. По словам украинских военных, некоторые из них выбирали смерть вместо сдачи, другие были убиты своими товарищами, чтобы избежать плена.

Украинские официальные лица заявляют, что вовлечение Северной Кореи в войну свидетельствует о ее глобализации. По оценкам Киева, Россия разместила около 12 тысяч северокорейских военных, которые действуют в Курской области с декабря. Северокорейские солдаты, преимущественно задействованные в пехотных атаках без поддержки бронетехники, демонстрируют высокую мотивацию, несмотря на значительные потери.

Документы, найденные у погибших северокорейских солдат, свидетельствуют об их дисциплине и готовности к самопожертвованию. Однако они также указывают на попытки российской стороны скрыть присутствие северокорейцев.

"Я хочу здесь жить"

Команда Грина тщательно подготовила операцию по захвату пленного. 9 января, пробравшись через минное поле, они устроили засаду, в результате которой удалось обнаружить и окружить раненого солдата.

Сначала он сопротивлялся и держал в руке гранату. Грин жестами показал, что хочет оказать ему помощь, а северокореец в конце концов отдал оружие. "Мы относились к нему как к ребенку. Мы не хотели, чтобы он нанес себе вред", - отметил Грин.

Украинцы начали транспортировать пленного через минное поле, когда российская артиллерия начала интенсивный обстрел. "Россияне использовали все ресурсы, которые имели на тот момент, просто чтобы избавиться и от корейцев, и от нас", - рассказал Грин.

Пленный, 20-летний стрелок, утверждал, что не знал, где находится, и что воюет против Украины. Во время допроса он спросил, хорошие ли украинцы люди, и услышав утвердительный ответ, сказал: "Я хочу здесь жить".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате двух северокорейцев и предложил обменять их на украинских военнопленных в России.

Захват северокорейцев позволит получить ценную информацию об их подготовке, жизни в Северной Корее и роли в войне. "Они служат живым доказательством незаконного участия Северной Кореи в войне России", - заявил Ли Сонмин, директор корейского отдела Human Rights Foundation.

На церемонии в Киеве Зеленский наградил медалями спецназовцев, которые приняли участие в рискованной операции.

Участие КНДР в войне с Украиной: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, КНДР, вероятно, поставила России ракетные комплексы KN-15. Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап предполагает, что удар по Киеву 18 января был осуществлен именно северокорейской ракетой комплекса KN-15.

Военнопленные КНДР в Украине чувствуют себя так, будто "вышли из машины времени", пишут западные СМИ. В сети появились видеозаписи допросов, на которых пленные признаются, что не знают, в какой стране находятся. Когда их спрашивают, хотят ли они вернуться домой, один кивает головой "да", а другой говорит: "Я хочу жить в Украине".

Также, как отмечалось, большое количество погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины станет проблемой для лидера Ким Чен Ына. по данным разведки Южной Кореи, из 12 000 северокорейских военнослужащих, развернутых с октября 2024 года в Курской области РФ, около 300 были убиты и 2700 ранены.

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