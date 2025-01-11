Сейчас они общаются со следователями СБУ.

Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что двое солдат были ранены в Курской области. Их доставили в Киев, где сейчас с ними общаются следователи Службы безопасности Украины.

"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины", - написал Зеленский.

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Президент добавил, что в плен северокорейские военные сдались украинским воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ.

"Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", - добавил Зеленский.

Войска КНДР: важные новости

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что КНДР планирует увеличивать свой контингент в России. Он отметил, что Северная Корея готовится к собственной войне, а потому нуждается в опытных военнослужащих.

Между тем журналисты The Times пишут, что Россия использует северокорейские войска как "живые миноискатели". В то же время отмечается, что войска КНДР хорошо обучены и физически подготовлены к боевым действиям.

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