Вместе с тем, оккупанты пытаются заверить, что у них все идет по плану, завышая потери ВСУ.

Россияне намеренно завышают количество уничтоженной украинской техники. Зато ВСУ в наступлении теряют меньше техники, чем оккупанты в обороне.

Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире канала "Эспрессо".

"Разведка Украины докладывает, что россияне намеренно завышают количество уничтоженной украинской техники. Но видим реальные цифры, что в наступлении мы теряем меньше техники, чем враг теряет в обороне. Мы должны понимать, что ни одно контрнаступление не может происходить без потерь. Конечно, командование должно делать все, чтобы эти потери были меньше. Главное, чтобы мы теряли меньше жизней наших людей, потому что люди являются самой высокой ценностью. Технику можно восстановить, а людей - нет", - подчеркнул Костенко.

Полковника заметил, оккупанты вошли в глухую оборону на Запорожском направлении. Несмотря на подбитие нескольких единиц техники, экипажи остались живы.

"Даже когда враг уничтожил несколько танков и БМП, мы видели, что люди остались живы. Техника будет отремонтирована и украинские защитники снова на ней будут штурмовать вражеские позиции. Россияне пытаются своему обществу показать, что у них все идет по плану. Но план у них был другой - захватить Киев за три дня, а сейчас они рассказывают, как героически отбиваются от нашего контрнаступления. Планы всегда корректируются. У захватчика эти планы корректируются, начиная от наступления до удержания глухой обороны на Запорожском направлении", - отметил Костенко.

Контрнаступление: что известно о потерях ВСУ

По данным канала CNN, во время наступательных действий украинская армия якобы потеряла 16 боевых машин M2 Bradley. Впоследствии в Сети появилось видео одного из боев с оккупантами.

13 июня Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли 15 боевых машин пехоты Bradley. В то же время в Пентагоне сказали, что не могут подтвердить информацию о якобы потере армией Украины 16 единиц бронетехники.

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