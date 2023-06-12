Боевые машины Bradley используются для перевозки личного состава в бою.

Несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, ВСУ продолжают освобождать территории. Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ разведки из открытых источников.

Как отметил военный аналитик Якуб Яновский из Oryx, 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley составляют 15% от общего количества (109) переданных ВСУ американских машин.

Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку.

Когда в конце января в Украину была отправлена первая партия из более чем 60 автомобилей Bradley, подполковник армии США Ребекка Д'Анджело заявила, что бронетехника будет иметь важное значение для наступательных операций Киева.

Контрнаступление ВСУ - Украина потеряла несколько БМП Bradley и танк Leopard 2

Ранее УНИАН писал, что на днях в ожесточенном бою на Запорожском направлении ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley. При этом обошлось без потерь среди личного состава - воины помогли друг другу выбраться и спаслись. В сети опубликовали видео этого боя.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник на фоне потери первых западных танков в ходе контрнаступления ВСУ попросил у Германии больше танков Leopard 2.