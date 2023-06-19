БМП уничтожила один танк захватчиков и еще одну единицу неизвестной техники.

В Сети появилось первое видео боевой работы американской БМП Bradley ночью с использованием противотанкового ракетного комплекса TOW.

Глазами украинских воинов стал ночник американской БМП, работающий намного качественнее российских аналогов. На фрагменте видео с 1:40 видно отработку с TOW сразу за двумя целями с минимальным временным интервалом и последующей детонацией обеих.

Одна из уничтоженных целей – танк, вторая - неизвестна.

Американские БМП Bradley на фронте

Bradley уже активно работают на фронте и демонстрируют немалую эффективность. Впрочем, CNN сообщал, что во время наступательных действий украинская армия якобы потеряла 16 боевых машин M2 Bradley. Впоследствии в Сети появилось видео одного из боев с оккупантами.

13 июня Соединенные Штаты Америки объявили о новый пакет помощи Украине, в который вошли 15 боевых машин пехоты Bradley. В то же время в Пентагоне сказали, что не могут подтвердить информацию о якобы потерю армией Украины 16 единиц бронетехники.

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