Сингх отметила, что Пентагон всегда учитывает потери в уже имеющийся у ВСУ технике при составлении новых пакетов помощи.

Пентагон не может подтвердить опубликованные накануне западными СМИ данные о якобы потере Украиной 16 единиц различных типов бронетехники во время контрнаступления, сказала на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Что касается сообщений об уничтожении 16 машин, я видела эти сообщения, но не могу подтвердить часть видео и изображений, вытекающих из этого. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", - высказалась представительница Пентагона.

На вопрос, планируют ли США в случае, если информация подтвердится, помочь Украине восполнить утраченную технику, Сингх отметила, что Пентагон всегда учитывает это при составлении новых пакетов помощи.

Вместе с тем она не ответила, будут ли восполнены потери в бронетехнике в соотношении один к одному. Сингх вспомнила, что уже на днях пройдет новый "Рамштайн" с участием Украины, где обсудят текущие нужды украинской армии.

Потери ВСУ в ходе контрнаступления и Рамштайн-13 - главное

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли лично приедут в Германию, где проведут встречу с военными из группы содействия безопасности в Украине - "Рамштайн-13".

В заседании примут участие министры обороны и высокопоставленные военные чиновники почти из 50 стран. Как уточнили в Пентагоне, на заседании будут обсуждать вопрос дальнейшего предоставления Украине средств для защиты своей территории.

Накануне США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 миллионов, куда войдут, в частности, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker.

Этот анонс совпал с поступающей информацией о потере Украиной в боях первых Leopard и Bradley. Сообщалось, что колонна 47-й бригады ВСУ потерпела поражение из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки врага. Предварительно, Украина потеряла не менее 4 БТР и, по меньшей мере, один Leopard 2A4.

CNN, в свою очередь, писал, что в ходе тех боев Украина потеряла 16 БМП Bradley. Как отметил военный аналитик Якуб Яновский из Oryx, 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley составляют 15% от общего количества (109) переданных ВСУ американских машин.

Кроме того, потери понесла и 37-я бригада ВСУ во время прорыва обороны РФ на Донецком направлении, в ходе которого было освобождено четыре населенных пунктов. Тогда военные жаловались, что французские легкие танки им приходилось пристраивать сзади колонн из-за своей пробиваемости вражеским артиллерийским огнем.

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