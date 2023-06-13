Во вторник, 13 июня 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Туда войдут, в частности, боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, это уже сороковое изъятие оборудования администрацией Байдена со складов Министерства обороны США для оказания помощи Украине с августа 2021 года. Отмечается, что этот пакет "включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и поддержки украинских ПВО, которые мужественно защищают украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерию, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов".
В новом пакете помощи от США Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противоброневые системы Javelin;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
- подрывные боеприпасы для зачистки препятствий.
Кроме того, украинские военные получат средства поддержки тактической защищенной связи, запчасти и другое полевое оборудование.
Оружие для Украины: последние новости
США планируют предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Такое решение в администрации президента Байдена приняли после нескольких недель дебатов о том, как оснастить танки "Абрамс", которые передадут нашей стране.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия нарастит поставки Украине танков Leopard 1. При этом он отметил, что страна не сможет заменить каждый вышедший из строя танк.