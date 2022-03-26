Для того, чтобы через мессенджер найти человека, надо знать его персональные данные.

В Киевской области запустили Telegram-бот по поиску пропавших граждан.

Об этом сообщает полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

"Совместно с Киевской областной военной администрацией правоохранители ввели ресурс для поиска пропавших родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что впервые такая практика была успешно введена в Гостомельской общине, уже есть положительные результаты.

В частности, для того, чтобы разыскать пропавшего человека, пользователям нужно перейти в чат-бот мессенджера Telegram https://t.me/findme_kyivobl_bot и отправить необходимую для эффективного поиска информацию, в которой обязательно нужно указать:

- свои анкетные данные: (Ф. И. О.) дату рождения, место жительства или пребывания в настоящее время, номер контактного телефона.

- сведения о пропавших: анкетные данные разыскиваемого (Ф. И. О.), дату рождения, место жительства, контактный телефон, место и дату когда разыскиваемые выходили последний раз на связь или место пребывания, когда с ними была потеряна связь.

"В случае, если вы владеете информацией о том, что оккупанты отобрали у разыскиваемого мобильный телефон, укажите место такого события и номер похищенного телефона", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала начал бомбить военные объекты, а потом и мирные населенные пункты, в частности - Киев, начались бои. Активные боевые действия происходили на Житомирской трассе, в Гостомеле, в Ирпене и в Буче.

Ранее сообщалось, что в Тelegram запустили чат-бот "Народный мститель", в котором можно сообщать о метках, оставленных оккупантами в Украине, обнаруженную технику или живую силу противника, случаях мародерства, а также о местах нахождения неразорвавшихся снарядов. По состоянию на 18 марта в чат-бот уже поступило более 44 тысяч сообщений.

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