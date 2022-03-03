В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины информируют о появлении нового чат-бота в ставшем нынче главным источником быстрой информации мессенджере Telegram, который взламывает и ворует аккаунты пользователей.
В сообщении приведен пример чат-бота @DdosInstruction_bot, который якобы имеет "инструкцию по кибервойне".
- Когда его запустить на своем устройстве, он предлагает "проверить ваш аккаунт".
- Как только "проверка" пройдена, человек сразу же теряет доступ к своему аккаунту.
- Это означает, что в дальнейшем преступники могут использовать его в своих целях.
Как обезопасить себя от скаммеров:
Включите в Telegram двухэтапную проверку: "Настройки" > "Конфиденциальность и Безопасность" > "Двухэтапная проверка".
Будьте максимально внимательны и используйте только официальные чат-боты (официальный чат-бот Службы безопасности Украины: @stop_russian_war_bot и официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги: @tribunal_ua_bot).
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