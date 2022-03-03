Пользователей просят быть максимально внимательными и включить двухфакторную проверку при входе в мессенджер.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины информируют о появлении нового чат-бота в ставшем нынче главным источником быстрой информации мессенджере Telegram, который взламывает и ворует аккаунты пользователей.

В сообщении приведен пример чат-бота @DdosInstruction_bot, который якобы имеет "инструкцию по кибервойне".

Когда его запустить на своем устройстве, он предлагает "проверить ваш аккаунт".

Как только "проверка" пройдена, человек сразу же теряет доступ к своему аккаунту.

Это означает, что в дальнейшем преступники могут использовать его в своих целях.

Как обезопасить себя от скаммеров:

Включите в Telegram двухэтапную проверку: "Настройки" > "Конфиденциальность и Безопасность" > "Двухэтапная проверка".

Будьте максимально внимательны и используйте только официальные чат-боты (официальный чат-бот Службы безопасности Украины: @stop_russian_war_bot и официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги: @tribunal_ua_bot).

Ранее в Сети проскакивала информация, что враг настроен уничтожать мобильную связь и интернет. Мы подготовили материал, как в таком случае оставаться на связи. Для этого есть оффлайн-мессенджеры.

Также мы рассказывали о браузерной онлайн-головоломке, играя в которую даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.

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