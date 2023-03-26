По его словам, важно было "почувствовать настроения людей".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поехал в уничтоженный его войсками Мариуполь, чтобы "проконтролировать процесс его восстановления".

Циничное заявление Путин сделал во время интервью своему пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого появился в сети.

"Пора уже было поехать посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что надо сделать дополнительно, что является приоритетом. Знаете, одна вещь, когда есть что-то на бумаге или на экране, а другая, когда я посмотрел, как строится клиника - большой объект такой, серьезный, современный, как строятся жилые кварталы. Знаете, это такой современный квартал, как в Москве или Питере", - заявил Путин.

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Кроме того, диктатор заявил, что ему было интересно взглянуть на "общественные объекты", в частности Мариупольский парк со стелой героям Второй мировой войны, потому что это "исторический символ".

"Это чисто рабочая поездка, она давно назрела. Ну, и с людьми было важно... Откровенно говоря, это был неожиданный контакт. Я думал, что это рабочие стоят, там мужчины были в рабочей одежде. Я хотел поговорить с ними, как работа продолжается. Оказалось, что это местные жители... Как вы видели, домой пригласили, посмотрел как живут. Важно было почувствовать настроения людей. Возможно, это самое главное", - заявил Путин.

Пропагандист также спросил, почему Путин якобы лично ехал за рулем в Мариуполе. Тот заметил, что ничего не нарушал, единственное не пристегнулся ремнем безопасности, но "в этом случае это к лучшему, ведь важно иметь возможность быстро выйти из машины".

Визит Путина в Мариуполь: что известно

19 марта Владимир Путин якобы прибыл во временно оккупированный Мариуполь. Российские пропагандисты обнародовали ролик, на котором Путин якобы осматривает один из жилых комплексов, общается с местными жителями, а также "идет в гости".

В ОП заявили, что "преступника всегда тянет на место преступления", комментируя новости о Путине в Мариуполе. В ГУР не исключают, что в Мариуполь приезжал двойник Путина.

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