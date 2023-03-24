На вопрос о безопасности Путина его пресс-секретарь ответил, что "никто не поседел".

Российский диктатор Владимир Путин якобы ездил в разрушенный оккупантами Мариуполь для того, чтобы убедиться в его восстановлении.

"Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он решил лично все посмотреть на месте", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии роспропагандистам.

У Пескова также спросили, не беспокоились ли в Кремле о безопасности диктатора во время этого визита. Он ответил: "Никто не поседел".

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Путин ездил в Мариуполь: что известно

19 марта в Кремле внезапно заявили, что Владимир Путин якобы прибыл во временно оккупированный Мариуполь. Российские пропагандисты обнародовали ролик, на котором Путин якобы осматривает один из жилых комплексов, общается с местными жителями, а также "идет в гости".

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя эту поездку, заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления". В свою очередь представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов не исключает, что в Мариуполь приезжал двойник Путина.

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