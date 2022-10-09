Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что могло помочь подорвать Крымский мост.
Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.
По его словам, то, что на мосту оказался только 10-сантиметровый слой асфальта свидетельствует о воровстве при строительстве:
"Очень много стырили. Должно быть два слоя по 10".
Также эксперт вспомнил о проведенной спецоперации:
"Хочу напомнить, что где-то весной была произведена какая-то спецоперация (о ней говорили в СМИ), была захвачена все документация Крымского моста. И мы тогда еще говорили, что мы знаем его все особенности и знаем его слабые места. Вполне возможно, что захват этой документации помог тому, кто наносил удар по этому мосту. И удар был нанесен… видимо, выбрали наиболее слабое в конструкционном отношении место".
"Я говорил очень часто, что не нужно обрушать центральный пролет моста, самый большой и так далее. Зачем портить фарватер в Керченском проливе, тем более, что он наш. Я говорил, что достаточно ударить по стыку моста и берега, либо какому-то другому пролету, который находится близко к берегу, что и было сделано", – добавил Жданов.
Подрыв Крымского моста
Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.
Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.
Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна ветки.
По данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.