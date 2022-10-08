По его словам, характер разрушений свидетельствует о синхронном ракетном ударе.

Россияне врут о том, что Крымский мост разрушил взрыв грузовика. На самом деле это был ракетный удар.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".

По его словам, ситуацию с Крымским мостом стоит анализировать по разрушениям. Уничтожены два пролета автомобильного моста, а также был удар по железнодорожному мосту.

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"Возникает вопрос, а кто тогда взрывал железнодорожный поезд с топливом-смертник ехал и бросал в окно гранаты? Это же бред! Конечно, Россия будет рассказывать самые невероятные сказки, вплоть до того, что во всем виноваты зеленые человечки с Марса. Москва просто не может признать того, что Украина нанесла ракетный удар по Крымскому мосту: для российской власти признание того, что именно Украина развалила этот "Карфаген" – на грани самоубийства. Ведь возникает множество вопросов. А где было хваленое русское ПВО? Где баржи с зеркалами и отражающими уголками? Если все это и было, то ничего не помогло – прилетела ракета и разрушила мост", - заявил Жданов.

По его убеждению, россияне будут скрывать правду и будут рассказывать любые истории, чтобы не признавать факт того, что это была ракета, прилетевшая со стороны Украины.

В то же время Украина официально не признала причастность к ударам по мосту Путина. Пока неизвестно, что именно прилетело в мост. Хотя Жданов не сомневается, что это ракетный удар.

"Конечно, это была ракета, которая заодно "передала привет" российским С-400 и всем другим способам защиты и прикрытия моста. Подумайте сами, какая это колоссальная имиджевая потеря для России! Русские на весь мир трубили, что мост защищен так, что туда даже птица не залетит. Птица, может, и не залетит, но наша ракета залетела", - отметил он.

По его словам, речь идет не об одной ракете – судя по разрушениям, там был групповой удар. Во-первых, потому что задеты два моста одновременно. Во-вторых, в автомобильный мост попали две ракеты, потому что два пролета упали.

"Если был нанесен групповой удар, то мог быть синхронный взрыв. Жители Керчи говорят, что взрыв был очень сильный, и в шесть утра они всем городом проснулись от мощного взрыва", - добавил эксперт.

Подрыв Крымского моста: что стоит знать

Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.

По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк теперь россияне "не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности, и железнодорожный маршрут". Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".

Так называемые "власти" полуострова заявили, что около 6 утра на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль вследствие этого якобы погибли три человека. Российские СМИ сообщили, кто мог быть за рулем автомобиля.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук русских.

В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.

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