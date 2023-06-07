Правительство обратилось к руководству ООН, Красного Креста и других международных гуманитарных организаций с призывом поддержать операцию по спасению украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал международные гуманитарные организации взять на себя эвакуацию людей с затопленных оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом говорится в Telegram украинского главы правительства. Шмыгаль сообщил, что обратился к руководству ООН, Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям по подрыву российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.

Премьер подчеркнул, что в результате этого ужасного теракта затоплены десятки населенных пунктов. Украинские власти организовали эвакуацию с контролируемой территории Херсонщины.

"Однако на левом берегу, во временной оккупации, люди брошены россиянами на произвол судьбы. Сотни домов буквально исчезли под водой. Люди вынуждены собственными силами покидать дома, а кто не способен — оказался в ловушке стихии. Международные гуманитарные организации должны немедленно вмешаться. Мы призываем взять на себя эвакуацию людей с оккупированных россиянами территорий Херсонщины", - написал премьер-министр, отметив, что люди, которых оккупанты обрекли на смерть, должны быть спасены.

Зеленский заявил о невозможности эвакуировать людей на левом берегу

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за действий оккупантов эвакуация людей с левого берега Днепра в Херсонской области полностью провалена.

Гарант государства заявил, что Украина намерена обратиться за международной помощью.

Уже вечером 7 июня Генштаб ВСУ сообщил об очередном зверском преступлении войск РФ против украинцев. Вражеские солдаты в состоянии алкогольного опьянения заблокировали людям пути эвакуации из поселка Казачьи Лагеря, которое находится в зоне подтопления в Херсонской области. Также в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют людей из двухэтажных домов, чтобы попытаться пересидеть повышение уровня воды.

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