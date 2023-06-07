Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал международные гуманитарные организации взять на себя эвакуацию людей с затопленных оккупированных территорий Херсонской области.
Об этом говорится в Telegram украинского главы правительства. Шмыгаль сообщил, что обратился к руководству ООН, Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям по подрыву российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.
Премьер подчеркнул, что в результате этого ужасного теракта затоплены десятки населенных пунктов. Украинские власти организовали эвакуацию с контролируемой территории Херсонщины.
"Однако на левом берегу, во временной оккупации, люди брошены россиянами на произвол судьбы. Сотни домов буквально исчезли под водой. Люди вынуждены собственными силами покидать дома, а кто не способен — оказался в ловушке стихии. Международные гуманитарные организации должны немедленно вмешаться. Мы призываем взять на себя эвакуацию людей с оккупированных россиянами территорий Херсонщины", - написал премьер-министр, отметив, что люди, которых оккупанты обрекли на смерть, должны быть спасены.
Зеленский заявил о невозможности эвакуировать людей на левом берегу
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за действий оккупантов эвакуация людей с левого берега Днепра в Херсонской области полностью провалена.
Гарант государства заявил, что Украина намерена обратиться за международной помощью.
Уже вечером 7 июня Генштаб ВСУ сообщил об очередном зверском преступлении войск РФ против украинцев. Вражеские солдаты в состоянии алкогольного опьянения заблокировали людям пути эвакуации из поселка Казачьи Лагеря, которое находится в зоне подтопления в Херсонской области. Также в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют людей из двухэтажных домов, чтобы попытаться пересидеть повышение уровня воды.