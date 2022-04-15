Дмитрий Песков снова заговорил об угнетении украинцев "националистическими батальонами".

Власти Российской Федерации заявили, что продолжат "освобождать Украину от националистических батальонов". В Кремле считают, что "задачи должны быть выполнены и будут выполнены".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

"Главное - это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - заявил спикер Путина

При этом он уверен, что мирная жизнь в Украине налаживается там, "где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома".

"А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению", - подытожил Песков.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только уничтожали военную инфраструктуру, но и гражданские объекты, а также убивали мирных жителей.

В России заявили, что якобы "защищают Донбасс от геноцида", но при этом российские военные устроили резню в Киевской области. Оккупанты насиловали, пытали и убивали украинцев независимо от пола и возраста

По данным украинских военных, по состоянию на 15 апреля в Украине погибли около 20 тысяч российских военных.

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