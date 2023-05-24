Наготове враг держит до восьми "Калибров".

РФ срочно вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, час назад на боевое дежурство враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров".

"Таким образом начеку до восьми "Калибров". Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она провозглашена, оставайтесь в укрытиях", - акцентирует Назаров.

"Разгон" пропагандистов об атаке на разведывательный корабль РФ - что известно

Сегодня российские Телеграм-каналы заявили о якобы атаке на корабль "Иван Хурс", что произошло вблизи Турции. Корабль атакован морскими дронами. При этом утверждается, что экипажу удалось отбить атаку, а сам корабль невредим.

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После новостей об атаке на корабль РФ так называемая "власть" Крыма объявила о закрытии Крымского моста. В то же время в России заявили, что мост якобы перекрыли из-за военных учений в этом районе.

Военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что кроме "Ивана Хурса" в составе российского флота есть только еще один корабль подобного проекта, что делает потерю данной единицы в линейке проекта болезненной для РФ.

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