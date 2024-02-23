Воины отметили, что ситуация с поставками боеприпасов является критической.

Корреспонденты Sky News опубликовали репортаж с Купянского направления, где украинские воины продолжают бороться с российскими захватчиками. С посадки врагов не видно, но точно их слышно.

Как говорится в материале, россияне "концентрируют максимальные резервы" в этом районе. Это вызов, с которым трудно справиться бойцам 32-й украинской бригады.

В командном пункте воинов, расположенном в нескольких километрах от линии фронта, нависла собрались защитники с суровыми взглядами.

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"Они штурмуют нас, прорывают оборону, чтобы двигаться вперед", - сказал уставший солдат Саша.

Он рассказал, что раньше россияне штурмовали их позиции один-два раза в день, а сейчас атаки продолжаются постоянно. Бойцы подразделения также говорили об острой нехватке боеприпасов.

"Когда Украина выпускает артиллерийский снаряд, сколько снарядов возвращают россияне", - спросил корреспондент.

"Один к десяти. Да, один к десяти", - подтвердили два военнослужащих, дополняя друг друга.

Беспилотники позволяют бригаде вести аэроразведку в лесах вокруг Купянска. Работают также дроны-камикадзе. Зато россияне применяют самолеты, вертолеты, самолеты, "Грады" и все остальное вооружение.

Президент Владимир Зеленский отчаянно стремится перезагрузить и перевооружить украинскую армию. Впрочем, он предупредил, что "искусственный дефицит" оружия из-за задержки помощи от партнеров дает России пространство для нападения.

Военные чиновники США соглашаются с этим, настаивая, что ситуация может обернуться "значительным преимуществом" Путина, поскольку финансирование США в размере 60 миллиардов долларов было остановлено сторонниками бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Пока конгрессмены не могут прийти к согласию относительно согласования пакета помощи Украине, воины противотанкового подразделения 32 украинской бригады вблизи Купянска пытаются привести в действие свою единственную ракетную установку. Для ремонта воины использовали отвертки и молоток.

Командир с позывным "Августом", сказал, что надежность оружия была проблемой, но нехватка боеприпасов стала гораздо большей головной болью.

"Недостаточно (боеприпасов - УНИАН). Нам хватит на 12, 13, 15 минут (боя - УНИАН). Вот и все", - ответил "Август".

"И что дальше через 12 минут?" - спросил корреспондент.

"Возьмем автомат и будем стрелять из него", - мрачно ответил воин.

Война в Украине - последние новости

По словам президента Владимира Зеленского, потери ВСУ в пять раз меньше, чем российские. По данным Генштаба, по состоянию на сегодня потери России в войне составляют 408 240 человек.

Как рассказывают сами военные, после захвата Авдеевки российские оккупанты перегруппировываются, подтягивают новые ресурсы, передышки там нет.

В то же время наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции.

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