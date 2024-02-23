Почти на всех направлениях возросло количество штурмов противника.

За прошедшие сутки, 22 февраля, на фронте между нашими войсками и захватчиками произошло 101 боестолкновение.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ выбили 5 попыток наступления врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском бои велись в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области. Отражено 14 атак. На Бахмутском направлении также усиление штурмов. Силы обороны отразили 16 атак захватчиков в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Торецк Донецкой области.

Видео дня

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск", рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении было немного спокойнее. ВСУ отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне совершили 5 атак западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области, но успеха не имели. Столько же попыток штурмов зафиксировали и на Херсонском направлении, где враг пытается выбить наших воинов с позиций.

Война в Украине - последние новости

По словам президента Владимира Зеленского, потери ВСУ в пять раз меньше русских. По данным Генштаба, по состоянию на сегодня потери России в войне составляют 408 240 человек.

Как рассказывают сами военные, после захват Авдеевки российские оккупанты перегруппировываются, подтягивают новые ресурсы, передышки там нет.

В то же время наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: