Наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции.

После захвата Авдеевки российские оккупанты перегруппировываются, подтягивают новые ресурсы, передышки там нет. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Он отметил, что за четыре месяца Авдеевской операции общие потери россиян составили более 47 тысяч человек.

"Конечно, что после таких потерь врагу надо перегруппироваться, нужно зализать раны. Но, к сожалению, у россиян есть определенные резервы и они перегруппировываются после этой операции. Подтягивают новые ресурсы. Другие подразделения, при поддержке авиации, пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов", – рассказал Лиховой.

Видео дня

По его словам, у российских оккупантов, вероятно, есть "красные даты календаря" - это 23 февраля, есть годовщина полномасштабного вторжения - 24 февраля.

"Поэтому есть основания полагать, что это только прелюдия к наступлению на Авдеевском направлении. Об этом есть разведывательная информация, есть готовность встретить врага большими ресурсами – наши подразделения усиливаются, заходят дополнительные силы, создаются дополнительные позиции, чтобы остановить врага", - отметил он.

При этом подчеркнул, что наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. По его словам, украинские защитники не дают оккупантам после Авдеевки развить успехи.

"Там идут сложные бои, позиции восстанавливаются нашими войсками. Враг попадает в плен, а это свидетельствует о том, что происходят определенные боевые близкие столкновения", - добавил он.

По его словам, враг ведет наступательные действия малыми штурмовыми группами при поддержке малого количества бронетехники.

Война в Украине - ситуация на фронте

Вчера, 21 февраля, боец "Легиона Свободы" Максим Морозов сказал, что российские захватчики не смогут быстро проломить украинские оборонительные линии вне Авдеевки. Так он прокомментировал утверждение иностранных медиа, что россияне якобы могут разрушить украинскую оборону к западу от Авдеевки за 48 часов. Он отметил, что участвовал в построении линий обороны перед Авдеевкой.

Определенное движение врага сохраняется, но и наши их достаточно серьезно останавливают. За Ласточкино - это небольшой хутор возле Авдеевки ведутся достаточно серьезные бои. Враг несет потери. И я думаю, что продвижение врага сейчас либо очень замедлится, либо будет остановлено полностью.

По его словам, в той местности есть высоты, такие как село желанное, и на этих высотах сооружены украинские оборонительные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: