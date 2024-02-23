Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили тысячу российских захватчиков.
Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне составили 408 240 человек.
Также было уничтожено большое количество военной техники противника:
- танков ‒ 6526 (+3);
- боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37);
- артиллерийских систем – 9916 (+49);
- реактивных систем залпового огня - 999 (+2);
- средств противовоздушной обороны ‒ 682 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7628 (+32);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36);
- специальная техника - 1575 (+9).
Также Вооруженные Силы Украины разбили 325 вертолетов, 339 самолетов, 1903 крылатых ракет, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.
Война в Украине - потери России
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это означает, что по приблизительным подсчетам, потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем русские.
Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что разговоры о не исчерпываемости мобилизационного потенциала России при нынешних потерях на войне в Украине ложны. По его мнению, Москве хватит ресурсов еще на одну большую мобилизационную волну.