Также было уничтожено 49 артиллерийских систем и 37 боевых машин пехоты.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили тысячу российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне составили 408 240 человек.

Также было уничтожено большое количество военной техники противника:

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танков ‒ 6526 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37);

артиллерийских систем – 9916 (+49);

реактивных систем залпового огня - 999 (+2);

средств противовоздушной обороны ‒ 682 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7628 (+32);

автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36);

специальная техника - 1575 (+9).

Также Вооруженные Силы Украины разбили 325 вертолетов, 339 самолетов, 1903 крылатых ракет, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это означает, что по приблизительным подсчетам, потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем русские.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что разговоры о не исчерпываемости мобилизационного потенциала России при нынешних потерях на войне в Украине ложны. По его мнению, Москве хватит ресурсов еще на одну большую мобилизационную волну.

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