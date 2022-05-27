В подконтрольных россиянам населенных пунктах участились случаи исчезновения людей.

В Харьковской области оккупанты ищут патроны украинского производства для "самострела", а на оккупированных территориях области исчезают местные жители.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В сообщении сказано, что в пгт Шевченково Харьковской области российские оккупанты на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства.

"Причину своего интереса объясняют желанием осуществить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это даст возможность вернуться домой",- отмечают в разведке.

Также в сообщении сказано, что в Купянске, Великом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей.

"Чаще всего это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновение связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части областин", - сообщает Украинская разведка.

Также отмечает, что в настоящее время все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы, а автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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