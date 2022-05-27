Начиная с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление.

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе ожидает дальнейшего продвижения российской армии на Донбассе.

Домрезе сказал MDR AKTUELL, что российские вооруженные силы превосходят их по дальности действия и численности. Украинцы могли в лучшем случае задержать наступление, но не остановить его.

"Им придется отступить, чтобы их солдаты выжили", - отметил военный в отставке.

Однако, начиная с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление, считает Домрёзе.

По его прогнозам, примерно через полгода в стране появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские солдаты будут гораздо лучше обучены обращения с ними.

До тех пор ВСУ все равно придется принимать на себя тяжелые удары, хотя время играет на руку Украине, "если она продержится", полагает Домрёзе.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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