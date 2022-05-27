Всего оккупанты выпустили по Днепропетровщине три ракеты "Искандер".

В результате утреннего обстрела оккупантами Днепропетровской области погибли 10 человек, еще 35 получили ранения.

Об этом сообщил председатель теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире на "ДнепрТВ".

По его данным, ракета попала в казарму Нацгвардии в Днепровском районе.

Он также сообщил, что пуск ракет "Искандер" по Днепропетровщине был осуществлен из Ростовской области РФ. Всего было выпущено три ракеты, одна из которых и попала в казарму.

Также Корбан добаил, что жертв могло быть и больше, но по приказу Минобороны, армия не концентрирует более 20 человек в одном месте.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Тогда сообщалось, что в результате вражеской атаки были серьезные разрушения.

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