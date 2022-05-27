Украинские власти регулярно объясняют союзникам необходимость срочного получения таких видов вооружения.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает США не медлить с принятием решения о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как сообщил Ермак в Telegram, в США продолжается дискуссия относительно реактивных систем залпового огня MLRS для Украины.

Он обратил внимание, что, согласно источникам телеканала CNN, союзники могут передать Украине современные ракетные системы, если примут решение на следующей неделе.

"Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина благодарна за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте Вооруженным силам Украины помогут именно современные MLRS.

"Они нам нужны уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что продовольственный кризис можно решить освобождением украинской земли и разблокированием портов.

"Угроза Третьей мировой войны существует, но и этого можно избежать, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора. Необходимо принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнями людей и разрушенными городами", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на CNN, администрация президента США Джо Байдена готовит решение об увеличении объемов поставок Украине вооружения, в частности, речь идет о современных реактивных системах дальнего радиуса действия, ведь именно такие прежде всего просят украинские власти.

Администрация Байдена склоняется к отправке этих систем в рамках большого пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности Украине, о котором может быть объявлено не ранее следующей недели. Также украинские власти просят предоставить высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS.

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